Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın alternatifi Niasse

Devre arasında Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı bonservissiz almayı düşünen Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmemesi halinde alternatifini buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve kulübüne ihtar çeken Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği Şenol Güneş'in de bu ismi her defasında övdüğü takımında görmek istediği belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi içinse önemli noktalar var.

BURAK OLMAZSA NIASSE

Burak Yılmaz'ın transfer edilmesi için bonservisinin bedava olması gerekiyor. Öte yandan futbolcuya da maksimum 2 milyon Euro yıllık maaş teklif etmeye hazırlanan siyah beyazlılar bu transferden umduğunu bulamazsa gözünü Everton'da oynana Oumar Niasse'ye çevirecek..

Türk kulüpleri için hemen her transfer döneminde adı geçen Niasse için nabız yoklanacak. 28 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya katılmaya çalışılacağı ifade edildi..

SON TERCİH FERREYRA

Niasse'den de aradığını bulamazsa Beşiktaş'ın rotası bu sefer Facundo Ferreyra'ya çevrilecek. 27 yaşındaki yıldız ismin Niasse'nin plasesi olduğu Şenol Güneş'in de golcü ismi kadrosunda görmek istediği dile getirildi.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Canlı yayında sunucunun üzerine ateş topu düştü

Canlı yayında sunucunun üzerine ateş topu düştü

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

Ankara'daki tren kazasından ilk görüntüler

Ankara'daki tren kazasından ilk görüntüler

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA