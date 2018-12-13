Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın alternatifi Niasse

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve kulübüne ihtar çeken Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği Şenol Güneş'in de bu ismi her defasında övdüğü takımında görmek istediği belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi içinse önemli noktalar var.

BURAK OLMAZSA NIASSE

Burak Yılmaz'ın transfer edilmesi için bonservisinin bedava olması gerekiyor. Öte yandan futbolcuya da maksimum 2 milyon Euro yıllık maaş teklif etmeye hazırlanan siyah beyazlılar bu transferden umduğunu bulamazsa gözünü Everton'da oynana Oumar Niasse'ye çevirecek..

Türk kulüpleri için hemen her transfer döneminde adı geçen Niasse için nabız yoklanacak. 28 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya katılmaya çalışılacağı ifade edildi..

SON TERCİH FERREYRA

Niasse'den de aradığını bulamazsa Beşiktaş'ın rotası bu sefer Facundo Ferreyra'ya çevrilecek. 27 yaşındaki yıldız ismin Niasse'nin plasesi olduğu Şenol Güneş'in de golcü ismi kadrosunda görmek istediği dile getirildi.

(Takvim)