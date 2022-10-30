Beşiktaş'ta büyük değişim! Şenol Güneş farkıyla...

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş döneminin başlaması Siyah- Beyazlı camiada büyük bir heyecan yarattı. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle, Valerien Ismael dönemindeki futbol anlayışı baştan aşağıya değişecek. Takvim'in haberine göre; Güneş'le birlikte Siyah-Beyazlı takım 90 dakika boyunca golü düşünüp daha tempolu ve ofansif bir futbol oynayacak. Kanatlar daha çok kullanılacak ve Cenk daha fazla süre alacak.

İşte Güneş'in Beşiktaş'ın oyununa yapacağı önemli dokunuşlar:

Ali Koç şaştı kaldı! "Alay ettiler resmen"

1) BEŞİKTAŞ YENİDEN PAS TAKIMI OLACAK

Valerien Ismael yönetiminde yüzde 48.4 topla oynayan Beşiktaş son dönemin en düşük oranında kalmıştı. Güneş'in gelişiyle beraber Siyah-Beyazlılar yeniden pas takımı olacak. Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki diğer rakipleri gibi en az yüzde 55 topla oynama oranına ulaşacak.

Bülent Korkmaz: Hakemden memnun değilim

2) ARTIK ÖNLEM YOK, SÜREKLİ HÜCUM VAR

Ismael döneminde en çok tartışılan konulardan birisi, Beşiktaş'ın sürekli rakiplerine önlem alması ve oyun planını rakiplerine göre belirlemesiydi. Siyah-Beyazlılar, Güneş yönetiminde 'büyük takım' futbolu oynamaya başlayacak. Beşiktaş skor ne olursa olsun golü düşünecek.

Menajeri İstanbul'a davet edildi Fenerbahçe'de Miha Zajc sürprizi

3) KARA KARTAL, GÜNEŞ'LE KANATLANACAK!

2015-2019 arasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş hep başarılı kanat organizasyonları ile Süper Lig'e damga vurmuştu. Tecrübeli hocanın dönüşüyle Siyah-Beyazlılar'da kanatlar daha çok çalışacak. Bekler sürekli hücuma çıkacak. Beşiktaş hücumda çok yönlü olacak.

Jorge Jesus'a yeni sözleşme! İşte Ali Koç'un teklifi...

4) CENK TOSUN'UN YERİ BUNDAN SONRA İLK 11

Şenol Güneş'in dönüşü en çok Cenk Tosun'a yarayacak. Tecrübeli hoca ile kariyerinin en önemli çıkışını yakalayan Cenk yeniden 11'in önemli bir parçası olacak. Güneş, milli futbolcuyu hem ileri uçta hem de kanatlarda kullanacak. N'Koudou genellikle 2. yarılarda kullanılacak.