Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyetinin şaşkınlığı ve üzüntüsü devam ederken, yeni transfer Al-Musrati'nin vasat performansı da dikkat çekti.

Ara transfer döneminin son gününde önce 1 milyon euro kiralama bedeli, ardından da 11 milyon euro'luk bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilen Libyalı ön libero; pazar akşamı Tüpraş Stadı'nda beklentilerin çok altında bir futbol ortaya koydu. 27 yaşındaki ön liberonun derbinin 2. dakikasında kendi kalesine attığı gol maçın skoru olurken, taraftarlar oyuncunun ortaya koyduğu etkisiz futbola da tepki gösterdi.

AĞIR SAKATLIK ZORLADI

Tecrübeli oyuncunun G.Saray'a karşı yaptığı kritik pas hataları dışında, maç temposunun da oldukça düşük olması tepki topladı. Otoriteler Al-Musrati'nin halen istenilen tempoyu yakalayamamasının ana nedeninin yaşadığı iki önemli sakatlık olduğunun altını çizdiler. Musrati'nin sezon başında 2 hafta süren bir sakatlık yaşamıştı. Ancak tecrübeli futbolcunun esas olarak yaklaşık 70 gün sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığının, gerçek maç temposunu yakalayamamasına sebep olduğu belirtildi. Musrati bu dönemde 13 resmi maçta forma giyemediği için vasatın üzerine çıkamadı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Braga'da 151 resmi maçta görev yaptıktan sonra Beşiktaş'a gelen Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 5 maçta 384 dakika forma şansı buldu.