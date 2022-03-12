Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı'nda hareketli saatler yaşanıyor. Basketbol Ligi'nde 9. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar'da yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle büyük bir krizin eşiğinde olunduğu öğrenildi.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; baş antrenörlüğünü Ahmet Kandemir'in yaptığı siyah beyazlılardaki ödeme problemleri sebebiyle takımdaki yabancı isimlerin serbest kalma durumunun doğmak üzere olduğu kaydedildi.
Kulüple yaptıkları sözleşmelere göre 3 ay ödeme alamazlarsa serbest kalma hakkı bulunan yabancı basketbolcuların, kulübe ihtarname gönderdiği bildirildi. Gelecek hafta da ödemelerin yapılmaması halinde oyuncuların serbest kalacağı ifade edildi.
Beşiktaş Icrypex'te bulunan yabancı basketbolcular; Dedric Lawson, Josh Reaves, Isaiah Whitehead, Rondae Hollis-Jefferson.