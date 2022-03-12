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Spor

Beşiktaş'ta büyük kriz! 4 yabancı oyuncu serbest kalabilir

Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı'nda forma giyen Dedric Lawson, Josh Reaves, Isaiah Whitehead, Rondae Hollis-Jefferson uzun süredir paralarını alamadığı ve kulübe ihtarname gönderdiği iddia edildi.

Fanatik 12 Mart 2022 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:44
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Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı'nda hareketli saatler yaşanıyor. Basketbol Ligi'nde 9. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar'da yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle büyük bir krizin eşiğinde olunduğu öğrenildi.

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YABANCI OYUNCULAR SERBEST KALABİLİR

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; baş antrenörlüğünü Ahmet Kandemir'in yaptığı siyah beyazlılardaki ödeme problemleri sebebiyle takımdaki yabancı isimlerin serbest kalma durumunun doğmak üzere olduğu kaydedildi.

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KULÜBE İHTARNAME GÖNDERDİLER

Kulüple yaptıkları sözleşmelere göre 3 ay ödeme alamazlarsa serbest kalma hakkı bulunan yabancı basketbolcuların, kulübe ihtarname gönderdiği bildirildi. Gelecek hafta da ödemelerin yapılmaması halinde oyuncuların serbest kalacağı ifade edildi.

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İŞTE O İSİMLER

Beşiktaş Icrypex'te bulunan yabancı basketbolcular; Dedric Lawson, Josh Reaves, Isaiah Whitehead, Rondae Hollis-Jefferson.

  • Beşiktaş
  • Dedric Lawson
  • Josh Reaves
  • Isaiah Whitehead
  • Rondae Hollis Jefferson

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