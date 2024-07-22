İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2024 Pazartesi / 16 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9066
  • EURO
    35,8637
  • ALTIN
    2531.32
  • BIST100
    11172.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Can Keleş, sağlık kontrolünden geçti
Spor

Beşiktaş'ta Can Keleş, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş, sağlık kontrolünden geçti.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 19:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Can Keleş, sağlık kontrolünden geçti
ABONE OL

Yeni sezon kadro yapılandırması çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yeni transfer Can Keleş'in sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Can Keleş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Keleş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.