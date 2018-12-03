Beşiktaş'ta Caner Erkin ilk yarıyı kapattı

Beşiktaş kulübü, dün oynanan Galatasaray derbisinde sakatlanan Caner Erkin'in sol arka adalesinde yırtık oluştuğunu açıkladı

İşte o açıklama

"Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin’in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve hastanede çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir.