Beşiktaş'ta Caner Erkin ilk yarıyı kapattı
Beşiktaş, Caner Erkin'in sol arka adalesinde yırtık oluştuğunu açıkladı. Milli futbolcu ilk yarıyı kapattı.
Beşiktaş kulübü, dün oynanan Galatasaray derbisinde sakatlanan Caner Erkin'in sol arka adalesinde yırtık oluştuğunu açıkladı
İşte o açıklama
"Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin’in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve hastanede çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir.
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