09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:04 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:04

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Caner Erkin'in alternatifini arayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gözüne Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen Michal Karbownik'in çarptığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; bu sezon forma giydiği 19 maçta 6 asist yapan 19 yaşındaki genç oyuncu için Sergen Yalçın'ın, "Türkiye'de birçok isimden çok daha iyi orta yapıyor, aynı zamanda genç olmasına rağmen savunmayı da iyi biliyor" şeklinde rapor verdiği bildirildi.

MALİYETİ 1-1.5 MİLYON EURO



Siyah-beyazlı yönetimin Karbownik'i araştıracağı, eğer uygun şartlarda bir rakam çıkarsa teklif yapacağı bildirildi. Beşiktaş yönetiminin sol bek mevkii için 1-1.5 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkarması bekleniyor.

MİCHAL KARBOWNİK KİMDİR?



Solak yıldız Michal Karbownik, bugüne kadar 87 resmi maçta forma giydi. Legia Warşova'nın U19, B ve A takımlarında toplam 87 kez görev alan Karbownik, 9 asist yapmayı başardı. Genç oyuncu Polonya U15, U17, U18 ve U19 milli takımlarında da toplam 25 kez şans buldu. Michal Karbownik'in ismi Barcelona olmak üzere bir çok kulüple anılıyor...