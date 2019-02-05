Beşiktaş'ta Caner Erkin'le yollar ayrılıyor
Sezon başından beri istenilen performansı bir türlü sahnelemeyen Caner Erkin bardağı taşırdı.
Sakatlığından dolayı devre arası kampında da tam randımanlı çalışamayan milli oyuncu, formsuzluğu nedeniyle oyundan çıkarılması sonrası yaptığı hareketler nedeniyle Şenol Güneş’in sabrını taşırdı. Caner’in formsuz olduğunu kabul etmemesi ve idmanlarda da yeterince çalışmaması üzerine uyarılan 30 yaşındaki oyuncuyla sezon sonu yolların ayrılacağı öğrenildi. Caner’in sözleşmesi 2020'de bitiyor.
Güneş
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