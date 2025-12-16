İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

AA16 Aralık 2025 Salı 14:52
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, 20 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

