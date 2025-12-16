Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.
Siyah-beyazlılar, 20 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.