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Spor

Beşiktaş'ta Cedric Soares transferine engel çıktı

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Cedric Soares ile her konuda anlaştığı ancak Arsenal Sportif Direktörü Edu'nun, Portekizli futbolcunun bedelsiz olarak gönderilmesini veto ettiği iddia edildi.

20 Ocak 2024 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Cedric Soares transferine engel çıktı
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Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, temasta olduğu futbolcular ile görüşmelerini sıklaştırdı. Son olarak Santos'un vatandaşı Cedric Soares ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar'ın bu transferiyle ilgili Ada basınında çarpıcı iddia geldi.

SPORTİF DİREKTÖR ENGELİ

Football Insider'a göre Beşiktaş, Arsenal forması giyen 32 yaşındaki Portekizli sağ bek Soares ile anlaşma sağladı. İstanbul ekibi, kiralamak istediği Soares'in transferinde Mikel Arteta'nın onayından geçse de Sportif Direktör Edu'nun engeline takıldı...

PARA GETİRMEZSE KULÜBEDE KALACAK

Haberde; Arsenal Sportif Direktörü Edu'nun, Soares'in bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına net bir şekilde karşı çıktığı ifade edildi. Bu ısrarın sebebinin, Topçular'ın bu sezon transfere 235 milyon euro harcamasına karşın yalnızca 67.9 milyon euro gelir elde etmesi olarak gösterildi. Ö

Öte yandan Arsenal'e 2019-20 sezonunda katılan Soares, Southampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübe bedelsiz olarak transfer olmuştu. Sık sık kiralık gönderilen Portekizli, Arsenal'de 61 maçta 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Ada ekibinin gelir elde etmeyi kafaya koyduğu Soares'in sözleşmesi, Haziran 2024'te sona erecek. Siyah Beyazlılar, Portekizli futbolcu ile bu süre içerisinde sözleşme imzalama hakkına sahip ancak transferin böyle gerçekleşmesi halinde Soares, bu sezonu Arsenal'de tamamlayıp gelecek sezonun başında Beşiktaş kadrosuna dahil olacak.

Sporting altyapısından yetişen Portekizli; Topçular'ın yanı sıra Southampton, Inter, Fulham gibi önemli takımların formalarını giydi. 32 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro civarında seyrediyor.

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