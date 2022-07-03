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Spor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun antrenmanlara başladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını bu sabah TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, kadroya yeniden dahil edilen Cenk Tosun da katıldı.

AA3 Temmuz 2022 Pazar 16:34 - Güncelleme:
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Beşiktaş Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabının son antrenmanını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan'ın da izlediği ve yaklaşık 1,5 saat süren idmana, kadroya yeniden dahil edilen Cenk Tosun da katıldı.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma-istasyon koşuları ve stretching çalışmaları yaptı. İdman taktik çalışmayla tamamlandı.

Çalışmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da izledi. Ismael ile futbolcular, antrenman sonrası bir araya geldikleri Kuntz ile kısa süreliğine sohbet etti.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, yurt dışındaki kamp çalışmalarının ilk etabını gerçekleştirmek üzere 5 Temmuz Salı günü Avusturya'nın Salzburg kentine gidecek.

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