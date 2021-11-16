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Spor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun paniği!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Everton'un golcüsü Cenk Tosun'un, uzun süreli sakatlığı sonrası 2 maçtır kadroya alınması siyah beyazlı takımda panik havası estirdi.

Takvim16 Kasım 2021 Salı 09:27 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 09:27
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Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Batshuayi'yi yedekleyecek bir isim arayan siyah beyazlılar, Cenk Tosun'u gündemine almıştı. Ancak son gelişmeler Beşiktaş'ta panik havası estirdi.

Cenk Tosun, uzun bir sakatlık döneminden çıktı ama Everton'da 2 maçtır kadroya alınıyor ve ilerleyen haftalarda da süre alabilir.

Everton'un Cenk'in kalması yönündeki görüşü ağır basmadan Beşiktaş yönetimi İngiliz kurmaylarla karşılıklı görüşüp transferi tamamlamayı hedefliyor.

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