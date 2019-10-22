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Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri

Beşiktaş’ın çiçeği burnunda başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve gelir gelmez transfer için çalışmalara başladı. Çebi’nin hedefinde Siyah-Beyazlıların eski golcüsü Cenk Tosun var. Beşiktaş, ocak ayında milli forveti yuvaya döndürmek istiyor.

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Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetime geri dönen Erdal Torunoğulları'nın futboldan sorumlu olması bekleniyor. Torunoğulları'nın vakit kaybetmeden ara transfer için çalışmalara da başlayacağı belirtiliyor. İddialara göre devre arasında Beşiktaş'ın ilk hedefi Cenk Tosun olacak. Siyah- Beyazlılar, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve kadroya girmekte bile zorlanan milli futbolcuyu kiralık olarak yuvaya döndürmeye çalışacak. Yönetimin kısa süre içinde İngiliz kulübü ve Cenk Tosun'la temasa geçerek resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.
 
Bu sezon Everton'da forma şansı bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun'un devre arasında ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
 
RAHAT OL ARKANDAYIZ!
 
Başkan Çebi, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle hedef tahtasındaki Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Çebi'nin tecrübeli hocaya destek verdiği ve "Rahat ol arkandayız" dediği ifade ediliyor.
 
(Takvim)
 

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