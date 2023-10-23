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Spor

Beşiktaş'ta Chamberlain isyanı: Neden oynamaz

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinde 2-1 mağlup olmasının ardından Oxlade-Chamberlain'in ilk 11'de görev yapmaması taraftarların tepki aldı.

Sabah23 Ekim 2023 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Chamberlain isyanı: Neden oynamaz
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Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisine yedek başlayıp ikinci yarı başında oyuna giren, sonra da şık bir vuruşla beraberlik golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain taraftarın gözdesi olma yolunda ilerliyor.

"NASIL OYNAMAZ!"

Siyah-beyazlı futbolseverler sosyal medyada İngiliz yıldız methiyeler dizerken mutlaka ilk 11'e monte edilmesi görüşünde birleştiler. "Bu adamın yedek oturması kesinlikle hata", "Elimizde Chamberlain var kullanamıyoruz", "Oyuna girer girmez farkını gösteriyor. Gerekirse kanatta oynasın ama mutlaka 11 başlasın" yorumları yapıldı. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de sadece 363 dakika görev alırken 2 gollük katkı sağladı.

ÖZ ELEŞTİRİSİ TAKDİR KAZANDI

Öte yandan, Chamberlain'in maç sonu yaptığı "Maçı kendi kendimize zorlaştırdık. Gereksiz yerlerde top kayıpları yaptık" öz eleştirisi de Beşiktaşlı taraftarların takdirini kazandı.

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