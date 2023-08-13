İSTANBUL 28°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Chamberlain'in durumu netlik kazanıyor
Spor

Beşiktaş'ta Chamberlain'in durumu netlik kazanıyor

Beşiktaş için salı günü İstanbul'a gelen Alex-Oxlade Chamberlain, 2-3 boyunca detaylı sağlık kontrolünden geçti. İngiliz futbolcu için sakatlık riskine göre transfer tamamlanacak.

13 Ağustos 2023 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Chamberlain'in durumu netlik kazanıyor
ABONE OL

Beşiktaş için salı günü İstanbul'a gelen Alex-Oxlade Chamberlain'de son durum ortaya çıktı.

İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı kulüp için 2-3 gün boyunca detaylı bir sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş, Chamberlain'in sakatlık riskinin yüksek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. 29 yaşındaki futbolcu için sakatlık riski yüksek çıkmazsa 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

ALEX-OXLADE CHAMBERLAIN KİMDİR?

Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool formaları giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.