Beşiktaş'ta Chamberlain'in durumu netlik kazanıyor

Beşiktaş için salı günü İstanbul'a gelen Alex-Oxlade Chamberlain'de son durum ortaya çıktı.
İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı kulüp için 2-3 gün boyunca detaylı bir sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş, Chamberlain'in sakatlık riskinin yüksek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. 29 yaşındaki futbolcu için sakatlık riski yüksek çıkmazsa 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
ALEX-OXLADE CHAMBERLAIN KİMDİR?
Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool formaları giydi.