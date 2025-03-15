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Spor

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi! Direkt bileti kesildi

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile sezona fırtına gibi girmişti. Ancak İtalyan yıldız son 12 maçta sadece 2 gol atabildi. Tecrübeli oyuncunun bu performansının faturası Kartal'a ağır oldu. İşte Ciro Immobile haberinin detayları...

Emre Sarı15 Mart 2025 Cumartesi 22:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi! Direkt bileti kesildi
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Beşiktaş'ın yaz aylarında kadrosuna kattığı Ciro Immobile sezona fırtına gibi başlamıştı. Kartal da bu süreçte Süper Lig'de ve Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam etti, ayrıca siyah beyazlı ekip Süper Kupa'da da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmişti. Yıldız golcü bu süreçte ligde 9 maçta 8 gol atarken, Süper Kupa finalinde de Galatasaray ağlarına 2 gol bırakmıştı. İtalyan oyuncu Avrupa Ligi play-off turunda da Lugano'ya da 2 gol atmıştı, Ciro Immobile bu maç dışında Avrupa'da gol atamadı.

12 MAÇTA 2 GOL ATTI

35 yaşındaki oyuncu Beşiktaş kariyerindeki ilk maçında Galatasaray'a karşı 2 gol atmıştı. Tecrübeli yıldız Avrupa Ligi ön elemesi ve Süper Lig'in ilk maçlarında da takımını zafere taşıyan isim olmuştu. Immobile bu sürecin ardından ise çıktığı son 12 maçta sadece 2 gol atabildi ve tartışma konusu oldu. Golcü oyuncu ile Beşiktaş'ın yolları sezon sonu ayrılabilir.

IMMOBİLE'NİN BİLETİ KESİLDİ

Beşiktaşlılar, Ciro Immobile'nin bu form durum sonrası oyuncuyu topa tuttu. Sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulan İtalyan golcünün bileti resmen kesildi. Bazı taraftarlar da Immobile'nin takımdan gönderilmesini istedi.

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