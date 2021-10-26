Beşiktaş'ta Cyle Larin harekatı

26 Ekim 2021 Salı 15:47 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 15:47

Dev derbide ağları iki kez sarsan Cyle Larin, 9 yıl sonra Galatasaray'a iki gol atan Beşiktaşlı oldu. Daha önce Ağustos 2012 yılında oynanan derbide Filip Holosko, Galatasaray'a iki gol atmıştı. Bu mücadelede Holosko'nun iki golü siyah-beyazlılara yetmemiş ve mücadele 3-3 sona ermişti.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM

26 yaşındaki Cyle Larin maçın ardından yaptığı açıklamalarda derbiyi savaşarak kazandıklarını söyledi. Sona erecek olan sözleşmesine de değinen Kanadalı golcü, "Önemli bir derbiydi. Geçen sezon da savaştık ve böyle şampiyon olunur. Ben Beşiktaş'ı ve İstanbul'u seviyorum. Umarım kalırım. Sözleşmemle ilgili neler olacağını göreceğiz" dedi.

Maç sonu ise "Arka direk benden sorulur" mesajı ile gollerini paylaştı.