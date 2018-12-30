Beşiktaş'ta Cyle Larin kiralık olarak gönderiliyor

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş'ta Cyle Larin gelişmesi! Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği fırsatları kullanamayan ve yedek kalmaya başlayan Cyle Larin, siyah-beyazlı takımdan gözen çıkarıldı. Yönetim ve teknik heyet tarafından, Kanadalı golcü 6 aylığına kiralık olarak Anadolu'ya gönderilecek.

TALİPLERİ BELLİ

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun ayrılmasının ardından Şenol Güneş tarafından verilen fırsatları değerlendiremeyen Cyle Larin'e, Antalyaspor, B.B. Erzurumspor ve Göztepe ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. Teknik heyetin gözünden düşen Kanadalı golcünün ligin geri kalan kısmında Anadolu ekiplerinden birinin formasını giyeceği aktarıldı.