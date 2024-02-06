Beşiktaş'ta Daniel Amartey göze girdi

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana savunma bölgesinde kullanılan ve yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı olan Daniel Amartey sevinci yaşanıyor.

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşılaşmasında ön libero hattında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Daniel Amartey, teknik ekibin gözüne girdi.

ÖN LİBERO OYNAYACAK

Fernando Santos, ilerleyen maçlarda Amartey'i stoperde değil ön liberoda kullanmaya devam edecek.

'HER POZİSYONDA OYNARIM'

Önceki günkü maçın ardından açıklamalarda bulunan Amartey, "Benim için fark etmez. Her pozisyonda oynayabilirim. Önemli olan hocamın benden istediklerini doğru yapabilmek" ifadelerini kullanmıştı.