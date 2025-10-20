Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Beşiktaş'ta, son olarak Gençlerbirliği mağlubiyeti can sıktı. 1-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamayan ve 2-1'lik skorla sahadan yenik ayrılan Siyah-Beyazlılar'da, taraftar bazı futbolculara tepki gösterdi. Mert Günok, Svensson ve Jurasek ıslıklandı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da bu oyunculardan memnun olmadığı iddia edildi. Beşiktaş Yönetimi, alınan bu mağlubiyet sonrasında ocak ayı için transfer planlamalarına hız verdi. Benfica'dan kiralanan Jurasek'in takımdan gönderilmesi için yollar aranacak. Jonas Svensson ise düşük performansı nedeniyle kadroda düşünülmeyen ikinci isim. Siyah-Beyazlılar, sağ ve sol bek bölgelerine takviye yapmak için listesini hazırlayacak. Kısa süre içerisinde Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'la bir araya gelerek transferdeki rotasını belirleyecek. Gol yollarında etkisiz kalan Tammy Abraham'ın durumu ise belirsiz. Bonservisi için 13 milyon euro ödenen İngiliz forvete gelen teklifler değerlendirilecek.