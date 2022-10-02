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Spor

Beşiktaş'ta Dele Alli depremi! Ortalık yıkıldı

Dele Alli, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta hayal kırıklığına uğrattı. Siyah-beyazlı taraftarlar kötü performansıyla dikkat çeken Dele Alli'yi eleştiri yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

2 Ekim 2022 Pazar 21:57 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Dele Alli depremi! Ortalık yıkıldı
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Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta Dele Alli damga vurdu. Karşılaşmada performansıyla hayal kırıklığına uğratan Dele Alli'ye siyah-beyazlı taraftarlardan tepki yağdı.

DELE ALLI, YOKLARA OYNADI

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dele Alli, kötü performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yıldız oyuncu, 72. dakikada yerini Rachid Ghezzal'e bıraktı.

DELE ALLI'YE TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI

Dele Alli, karşılaşmadaki performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Dele Alli'ye tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Yıldız oyuncu kısa sürede sosyal medyada trendlere yükseldi.

İşte Dele Alli'ye siyah-beyazlı taraftarlardan gelen tepkilerden bazıları:

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