Beşiktaş'ta Dele Alli depremi! Ortalık yıkıldı

Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta Dele Alli damga vurdu. Karşılaşmada performansıyla hayal kırıklığına uğratan Dele Alli'ye siyah-beyazlı taraftarlardan tepki yağdı.
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dele Alli, kötü performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yıldız oyuncu, 72. dakikada yerini Rachid Ghezzal'e bıraktı.
Dele Alli, karşılaşmadaki performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Dele Alli'ye tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Yıldız oyuncu kısa sürede sosyal medyada trendlere yükseldi.