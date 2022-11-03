Beşiktaş'ta Dele Alli krizi! Şenol Güneş 'Buraya kadar' dedi

Beşiktaş'ta çiçeği burnunda teknik direktör Şenol Güneş, yıldız oyuncu Dele Alli için kararını verdi. Güneş, performansıyla beklentilerin altında kalan Dele Alli'yi yedek kulübesine çekmeyi düşünüyor.

DELE ALLI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın büyük beklentilerle Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, siyah-beyazlı formayla yoklara oynadı. Yıldız oyuncu, sahada yoklara oynayarak eleştirilerin hedefi oldu.

VALERIEN ISMAEL'İN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Dele Alli, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in vazgeçilmeziydi. Ismael, yönetiminde İngiliz yıldız, 6 maçın 6'sında da ilk 11'de yer aldı ve yalnızca 1 golle skora etki edebildi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DELE ALLI'YE KESİK

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş, göreve gelir gelmez kollarını sıvadı. Dele Alli için de kararını veren tecrübeli teknik adam 26 yaşındaki yıldız oyuncuyu yedek kulübesine çekmeyi ve onun yerine Gedson Fernandes ve Salih Uçan gibi isimlere forma vermeyi planladığı öğrenildi.