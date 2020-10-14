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Spor

Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 17:26 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 17:26
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Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Sahada yapılan ısınma ile istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın izlediği çalışma, dayanıklılık koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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