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Spor

Beşiktaş'ta deprem! Hasan Arat görevinden istifa etti

Beşiktaş Kulübü'nde Başkan Hasan Arat, görevinden istifa etti. Siyah-beyazlı kulüpte, ilk genel kurul toplantısına kadar Hüseyin Yücel, başkanlık yapacak. İşte detaylar...

DHA27 Kasım 2024 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta deprem! Hasan Arat görevinden istifa etti
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Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında başkanlık görevinden istifa etti. Siyah-beyazlı kulüpte, ilk genel kurul toplantısına kadar Hüseyin Yücel, başkanlık yapacak.

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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