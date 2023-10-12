Milli ara sonrasında Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak olan Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları bugün başlayacak.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılacak ilk idman, sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Gün, akşam antrenmanıyla tamamlanacak.

BURAK YILMAZ'IN GÖZÜ ASLAN'DA

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in istifası sonrası, yardımcı antrenör Burak Yılmaz takımın başına geçerek son oynanan lig maçında da görev yaptı. Siyah beyazlı kulüpten, önceki gün, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. Bu karar sonrası teknik ekiple beraber Galatasaray derbisi için hazırlıklara başlayan Burak hoca, dev maçtan zaferle ayrılmayı hedefliyor.

3 MAÇTIR YOK

Beşiktaş'ta Adana Demirspor deplasmanında sol dizinden sakatlanan kaleci Mert Günok'un tedavisine devam ediliyor. Deneyimli file bekçisinin Galatasaray'la oynanacak derbiye yetişeceği öğrenildi.

Tümosan Konyaspor, Lugano ve İstanbulspor'la oynanan maçlarda takımdaki yerini alamayan Mert Günok'un tedavisi olumlu ilerliyor. Başarılı file bekçisi, Milli arada özel çalışmalarını sürdürecek. Teknik patron Burak Yılmaz'ın, maç gününe kadar yüzde 100 hazır hale gelmesi beklenen Mert'i Galatasaray deplasmanında görevlendirmesi bekleniyor.

FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde dizinde ağrı olmasına rağmen fedakârlık yaparak risk alıp sahaya çıkmıştı. Ancak maç içerisinde dizindeki ağrı artan Mert, oyundan çıkmak durumunda kalmıştı. Mert'in dönüşü, hem teknik ekibi hem de taraftarları memnun edecek.

ERSİN, SINIFI GEÇTİ

Bu arada Mert'in şok sakatlığı ardından uzun bir süre sonra görev alan Ersin Destanoğlu, sınıfı geçti. Konyaspor ve İstanbulspor karşısında elde edilen kritik galibiyetlerde pay sahibi olan genç file bekçisi moral buldu. Yeni bir sayfa açan Ersin'in Galatasaray derbisi öncesinde de görev yapacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Siyah beyazlılarda önce omzundan sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, sağlığına kavuşması sonrası bu kez Lugano maçı öncesi antrenmanda ayak bileğinden sakatlanmıştı. Omuz sakatlığı yüzünden Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarını kaçıran Portekizli futbolcu, son olarak İstanbulspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamadı.

Omzu tamamen iyileşen Gedson'un ayak bileğine yoğun tedavi uygulandığı aktarıldı. Galatasaray derbisinde oynamayı çok isteyen yıldız futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Beşiktaş sağlık ekibinin, yıldız orta saha oyuncusunu dev maça yetiştirmek için yoğun mesai harcadığı bildirildi. Gedson, dev maçtan 2-3 gün önce takımla çalışmalara başlayabilirse karşılaşmada forma giyebilecek.

SALİH VE BAILLY DE DERBİYE YETİŞİYOR

Bu arada İstanbulspor karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Salih Uçan'ın MR'ı çekilmiş ve adalesinde gerilme ile ödem tespit edilmişti. Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncunun, Galatasaray'la oynanacak önemli karşılaşmanın kadrosuna yetişmesi bekleniyor. Öte yandan son maçta sol omzunda sorun yaşayan Eric Bailly'nin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.