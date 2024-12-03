İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2024 Salı / 2 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7529
  • EURO
    36,6042
  • ALTIN
    2964.11
  • BIST100
    9859.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Spor

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

IHA3 Aralık 2024 Salı 16:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Hatayspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.