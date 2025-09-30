İSTANBUL 21°C / 12°C
  Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Spor

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı.

30 Eylül 2025 Salı 14:50
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Dün oynanan Kocaelispor mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

