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Spor

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Sezona ligde ve Avrupa'da gösterdiği etkili performansla yenilgisiz devam eden Beşiktaş, milli ara sonrası oynayacağı Trabzonspor derbisi için çalışmalarına devam ediyor

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor
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Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın bir hazırlık maçı yapacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

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