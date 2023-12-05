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Spor

Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının antremanlarına başladı.

AA5 Aralık 2023 Salı 19:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Bu arada antrenmanı Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da takip etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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