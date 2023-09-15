Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşuları, kuvvet ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, dar alanda taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladı.
Yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 15.10'da kalkacak özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 17 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.