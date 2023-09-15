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Spor

Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA15 Eylül 2023 Cuma 21:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşuları, kuvvet ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, dar alanda taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 15.10'da kalkacak özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 17 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

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