Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanı asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda futbolcular ısınma koşuları, pas antrenmanı ve dar alanda taktik çalışma yaptı.

Yarın izin yapacak Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına 16 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.