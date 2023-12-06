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Spor

Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürüyor.

IHA6 Aralık 2023 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen idmana siyah-beyazlılar, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve top kapma çalışmalarıyla antrenmana devam eden Beşiktaşlı futbolcular, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe müsabakasının taktiği üzerinde durdu.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç katılmadı.

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