İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2022 Cuma / 27 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4103
  • EURO
    17,9669
  • ALTIN
    975.078
  • BIST100
    3295.82
Spor

Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 8.haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi çalışmalarını sürsürdü.

DHA23 Eylül 2022 Cuma 14:13 - Güncelleme:
ABONE OL

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş ligde topladığı 14 puan ile 4.sırada bulunurken, Fenerbahçe ise bir maç eksiği dolasıyla 13 puan ile 6.sırada bulunuyor.

İki İstanbul takımı arasında oynanan derbi karnesi işe şöyle; 356 maç sonucunda Fenerbahçe'nin 133, Beşiktaş'ın ise 127 galibiyeti bulunuyor. 96 maç ise berabere bitmiş durumda.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.