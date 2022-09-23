Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş ligde topladığı 14 puan ile 4.sırada bulunurken, Fenerbahçe ise bir maç eksiği dolasıyla 13 puan ile 6.sırada bulunuyor.

İki İstanbul takımı arasında oynanan derbi karnesi işe şöyle; 356 maç sonucunda Fenerbahçe'nin 133, Beşiktaş'ın ise 127 galibiyeti bulunuyor. 96 maç ise berabere bitmiş durumda.