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Spor

Beşiktaş'ta, derbi mesaisi sürüyor!

Süper Lig'in 8.haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

IHA30 Eylül 2022 Cuma 14:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta, derbi mesaisi sürüyor!
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, iki grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile eski futbolcu Rodrigo Tello da antrenmanı izledi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

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