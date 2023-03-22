İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0411
  • EURO
    20,5677
  • ALTIN
    1193.32
  • BIST100
    5001.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası derbi mücadelesine sahne olacak. Siyah beyazlı ekip bugün yaptığı antrenmanlar ile hazırlıklarını sürdürdü.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 19:56 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geleceği Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman istasyon ve pas ile başladı. Şut çalışan siyah-beyazlılar, dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra izinli olan Salih Uçan, tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç, geçtiğimiz günlerde cerrahi operasyon geçiren Valentin Rosier, dişinden tedavi olan Gedson Fernandes ve bugün takıma katılması beklenen haber alınamayan Dele Alli antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın 17.00'de basın açık yapacağı idmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.