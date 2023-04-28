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Spor

Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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