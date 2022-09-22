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  • Beşiktaş'ta derbi motivasyonu; Çıkışa geçeceğiz...
Spor

Beşiktaş'ta derbi motivasyonu; Çıkışa geçeceğiz...

Beşiktaş'ın son haftalardaki kötü performansı nedeniyle hem oyuncular hem de taraftar son derece mutsuz durumda. Yaklaşan derbiyi ise bu kötü durumun ortadan kalkması için bir fırsat gören oyuncular, derbiye özel bir ilgi gösteriyorlar.

Takvim22 Eylül 2022 Perşembe 12:14 - Güncelleme:
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Sahasındaki son maçta Başakşehir'e kaybeden Kartal, milli ara öncesindeki son maçta ise İstanbulspor ile berabere kalmıştı.

Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli isimleri Cenk Tosun, Josef de Souza, Necip Uysal ve Ghezzal gibi yıldızlar bir araya gelerek takımla toplantı yaptılar.

Takvim'in haberine göre, bu toplantıda Fenerbahçe maçının önemine değinen yıldızlar, "Son iki lig maçında kötü oynamadık.

Sadece şanssızdık. Lig daha yeni başladı.

Önümüzde çok önemli maçlar var.

O maçlardan biri de Fenerbahçe derbisi...

O derbiyi kazanırsak taraftarı ve camiamızı yeniden havaya sokarız." sözlerini sarf ettiler.

Bu sözler üzerine Beşiktaşlı futbolcular hep bir ağızdan galibiyet yemini ettiler.

Beşiktaşlı futbolcuların antrenmanda sürekli birbirlerini motive ettikleri öğrenildi.

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