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Spor

Beşiktaş'ta derbi öncesi 5 futbolcu ceza sınırında

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta 5 futbolcu kart cezası sınırında bulunuyor.

AA6 Aralık 2024 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi öncesi 5 futbolcu ceza sınırında
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 10 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşadığı zorlu süreçte derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

PAULİSTA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ 4 MAÇTIR YENEMİYOR

Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.

SERDAR TOPRAKTEPE'NİN İKİNCİ DERBİSİ

Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci derbisine çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlılar, geride kalan sezon da iki dönem takımın başında bulunan Serdar Topraktepe yönetiminde tüm kulvarlarda 14. maçına çıkacak.

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