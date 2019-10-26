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Beşiktaş'ta derbi öncesi 7 sakat bulunuyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

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Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
 
Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takım, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor.
 
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Braga'ya evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, derbiyi kazanarak, toparlanma sürecine girmeyi amaçlıyor.
 
Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti. Sahasında 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü.
 
Sakatlık sıkıntısı
 
Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor.
 
Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas Pereira Dos Santos, Abdoulay Diaby, Georges Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
 
Son maçta forma giyemeyen bu oyunculardan Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Diaby, N'koudou, Ruiz ve Douglas'ın durumlarının bu akşamki son idmanda belli olacağı öğrenildi.
 
Ceza sınırında iki oyuncu
 
Beşiktaş'ta derbi öncesi Caner Erkin ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
 
Üçer sarı kartı bulunan bu iki oyuncu, Galatasaray karşısında da kart görmesi halinde 10. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. 
 
Abdullah Avcı sıkıntılı
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk derbiye sıkıntılı çıkacak.
 
Bu sezon siyah-beyazlı takımda henüz beklentileri karşılayamayan Avcı, son olarak Braga maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarların istifaya davet ettiği Avcı, Braga karşılaşması sonrası, mücadeleye devam edeceğini açıklamıştı.
 
Beşiktaş, Avcı yönetiminde bu sezonki 11 resmi karşılaşmada sadece 2 kez kazanabildi. Avcı'nın teknik direktörlüğünde 6 maçtan mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 

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