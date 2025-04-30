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Spor

Beşiktaş'ta derbi öncesi savunma alarmda

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın savunmasındaki eksikler dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi öncesi savunma alarmda
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi devam ediyor. Zorlu derbinin hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda savunmadaki eksikler can sıkıyor.

Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılamadı. Sağlık heyeti, iki futbolcuyu da Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Paulista ve Emirhan'ın durumu son taktik antrenmanda netlik kazanacak.

Siyah beyazlı ekipte Ernest Muçi'nin de sakatlığı sürüyor. Arnavut futbolcunun derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle 1 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Felix Uduokhai ise takımla çalışmalara başladı. Alman futbolcunun, henüz tam olarak hazır olmadığı ifade edildi.

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