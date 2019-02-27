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Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi

Fenerbahçe karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçta, ikinci devrede yediği gollerle 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta, yönetim ve taraftar faturayı teknik direktör Şenol Güneş’e çıkardı.

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ŞAMPİYONLUK MUCİZELERE KALDI
 
F.Bahçe karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçı, ikinci devrede yediği gollerle 3-3 berabere bitiren Beşiktaş'ta, eleştiri oklarının hedefinde Şenol Güneş var. İlk yarıda rakibini adeta sahadan silen Kartal'da, taraftarlar tarihi bir farkın geleceğini düşünürken, ikinci devrede yaşananlar büyük bir şok etkisi ve yıkım yarattı. Beşiktaş bu beraberlikle lider Başakşehir'in tam 11 puan gerisine düşerken, şampiyonluk şansını da mucizelere bıraktı.
 
ERSUN YANAL’A CEVAP VEREMEDİ
 
Ersun Yanal'ın yaptığı İsla-Valbuena ve Moses-Ayew hamlesine karşılık vermeden, oyunu geride kabul eden Güneş'in, skor 3-2'ye geldikten sonra ilk değişikliğini yapması büyük tepki topladı. Birçok maçta öndeyken orta sahada Medel veya Necip hamleleri yapıp oyunu tutmayı başaran Güneş'in, F.Bahçe'nin baskısı karşısında orta saha yerine kanatlarda değişiklik yapması ve son bölümde Mustafa Pektemek'i maça alması da şaşkınlık yarattı.
 
MİLLİ TAKIM İDDİALARI BOZDU
 
Gelinen noktadan oldukça rahatsız olan yönetimin de sabrını taşırdı. Adı sık sık A Milli Takım’la anılan Şenol Güneş’in de milli takımın başına geçmek istemesi nedeniyle takıma yeterince konsantre olamadığını düşünen yönetim, Güneş ile yapmayı düşündüğü yeni sözleşme fikrini askıya aldı. Şenol Güneş’in, taraftarın da artık tecrübeli hocaya tepki göstermesi sonrası, sezon sonunu zor göreceği ve A Milli Takım'ın başına geçeceği şeklinde yorumlandı.
 
(Güneş)
 

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