Beşiktaş'ta Diego Costa gelişmesi! Başkan veto etti

9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:46 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:46

Beşiktaş 'ın santrafor transferinde öncelikli hedeflerinden olan Diego Costa konusunda yaşanan gelişmeler Başkan Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI AMA...



Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun yıllık 2,5 milyon euro, 1 milyon Euro imza parası ve 25 bin Euro maç başı ücrete sıcak bakması Beşiktaş'ta transferin tamamlanacağı izlenimi uyandırdı.

COSTA MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ



Resmi imzanın atılması beklenirken Diego Costa, menajeri Pedro Santos'un yerine Kiavash Joorabchian ile anlaşttı. Menajer değişikliğinden sonra işler terse döndü.

FORMA SATIŞINDAN PAY İSTEDİ



İspanyol oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 4 milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro imza parası istedi. Ayrıca forma satışından kendisine pay verilmesini talep etti.

BEŞİKTAŞ RESTİ ÇEKTİ



Bunun üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vetosu geldi. Başkan Çebi, bu şartlarda anlaşmanın olmayacağını belirterek ilk konuşulan şartlar olursa masaya oturacağını Costa tarafına iletti. Başkan Çebi'nin Costa'nın sürekli fikir değiştirmesi ve bitmeyen isteklerinden rahatsız olduğu öğrenildi.

ESKİ MENAJERİ: COSTA'NIN KAFASI KARIŞIK



Oyuncunun eski menajeri Pedro Santos, Başkan Çebi ile yaptığı görüşmede "Siz elinizden geleni yaptınız. Verdiğiniz teklif çok iyiydi. Ama Diego sürekli fikir değiştirdi. Kafası karışıktı. Ben bir yere kadar getirdim ama sonra menajer değişikliği oldu" diye konuştu.