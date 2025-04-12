Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştiriliyor.

Kulübün eski başkanı Hasan Arat, divana açıklamalarda bulunuyor.

İşte Arat'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"HER ŞEYİ TÜM AÇIKLIĞIYLA KONUŞAYIM MI?"

"Burada her şeyi tüm açıklığıyla konuşayım mı, basın olmadığı zaman mı konuşalım!" "Korksam bugün buraya gelmezdim. İnsanda insaf olur. Beni 17. sıraya koydunuz. Hiç problem değil. Beşiktaş'ın 35. başkanı olarak gönül isterdi ki bu haziruna hitap edeyim. Eski başkan geldi 36 dakika konuştu. O süreye göre kendimi ayarladım. Benim kaç dakika konuşmama müsaade ediyorsunuz? (Divan Kurulu'ndan serbest cevabı gelince) Serbest mi? Tamam."

"Bir önceki Divan'a gelecektim, Divan ertelendi, başka bir nedenle gelemedim. Bugüne kadar hiçbir yerde çıkıp konuşmadım. Dedim ki, biz ilk önce kendi çatımızın altında konuşacağız. Kendi meselelerimizi ilk kendimiz konuşacağız. 4.5 ay zamanında gördüm ki, her türlü iftira, hakaret, ailemize çocuklarımıza her türlü şey söylendi. Buralardan söylendi. Bu çok acıdır bakın! Bu makamlardan söylendi, kimse sesini çıkarmadı,