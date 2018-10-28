Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz forma giymeyi unuttu!

Beşiktaş’ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, Siyah- Beyazlılar’ın yeni dönem öncesindeki kampında ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekmişti.

22 yaşındaki ön libero, buna rağmen sezon içerisinde Beşiktaş formasıyla resmi bir karşılaşmada henüz süre alamadı.

Ön liberodaki görevine ek olarak stoper ve sağ bekte de oynayabilen genç futbolcunun, her maç oynayacakmış gibi kendisini hazır tuttuğu öğrenildi.

(Fanatik)