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Spor

Beşiktaş'ta Douglas için talip çıktı

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden Brezilyalı sağ bek Douglas için ülkesi ekiplerinden Flamengo'nun devreye girdiği iddia edildi.

3 Aralık 2021 Cuma 15:10 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 15:10
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Beşiktaş 'ta kadro dışı oyuncuların durumu can sıkarken bu isimlerden Douglas'a talip çıktı. Brezilya ekibi Flamengo'nun Douglas'ın durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

Gazeteci Jonas Stelmann'ın haberine göre kadrosuna takviye gerçekleştirmek adına arayışlarını sürdüren Flamengo, Beşiktaş'tan Douglas'ın ismini öne çıkarmış durumda. Beşiktaş'ta son resmi maçına 26 Ocak 2020'de Göztepe karşısında çıkan Douglas, şu anda Siyah-Beyazlılar'da kadro dışı...

2018-19 sezonunda Sivasspor 'da kiralık olarak başarılı bir süreç geçiren Brezilyalı oyuncu, 2019'da Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Toplamda Beşiktaş'ın formasını sadece 7 resmi maçta giyen ve yıllık 800 bin Euro kazanan 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, bu sezonun sonunda bitiyor.

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