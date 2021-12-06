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Spor

Beşiktaş'ta Douglas'ın her maçı 557 bin Euro

Beşiktaş'ta 8 Eylül 2020'de kadro dışı bırakılan ve o günden bu yana hiç oynatılmayan Douglas'ın inanılmaz maliyeti ortaya çıktı.

Hürriyet6 Aralık 2021 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:35
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Beşiktaş'ta kadro dışı olan Douglas'ın inanılmaz maliyeti ortaya çıktı.

Siyah beyazlı formayı son kez 26 Ocak 2020'deki Göztepe deplasmanında giyen Brezilyalı sağ bek, maç başı maliyetiyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu!

2019 Temmuz'unda 3 yıllık sözleşme imzalayan Douglas, Beşiktaş'ta 7 maç oynadı.

1.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 800 bin Euro garanti para alan sambacıya bugüne dek 3.5 milyon Euro ödendi. Sezon sonuna dek 400 bin Euro daha alacak olan Douglas'ın her maçı 557 bin Euro'ya mal olacak.

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