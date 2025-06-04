Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic ile yeni sözleşme imzalandığı açıklandı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam" başlığıyla yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.