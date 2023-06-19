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Spor

Beşiktaş'ta Ekambi hareketliliği

Gelecek sezon hazırlıklarına hız veren Beşiktaş, Olympique Lyon'la kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdüren 30 yaşındaki Ekambi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sabah19 Haziran 2023 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ekambi hareketliliği
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Yeni sezonda ilk 11 seviyesinde en az 4-5 transfer yapacak olan Beşiktaş, sol kanat-forvet pozisyonunu güçlendirmek için başta Ante Rebic olmak üzere çeşitli adaylarla görüşmeler yaparken yeni isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu Rennes'de kiralık geçiren 30 yaşındaki Karl Toko Ekambi bunlardan biri oldu. Kamerunlu oyuncu, kulübü Olympique Lyon ile kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetme adına pazarlık yapıyor.

GÖRÜŞMELERDE DE YARDIMCI OLACAK

Siyah-beyazlı kurmaylara Ekambi önerisini getiren Vincent Aboubakar, milli takımdan arkadaşıyla yapılacak görüşmelerde de yardımcı olabileceğini iletti.

Rennes ile 38 maça çıkan ve 9 gol, 4 asistlik performans gösteren tecrübeli futbolcu, 2506 dakika sahada kalmıştı.

Ekambi'nin de Aboubakar etkisiyle birlikte Beşiktaş tercihine olumlu yaklaşım gösterdiği ve görüşmeye hazır olduğu kaydedildi.

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