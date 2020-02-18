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Spor

Beşiktaş'ta elektriği kesmeye geldiler!

Bedaş elektrik faturaları ödenmeyen Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın elektriklerini kesmek için ekip gönderdi. Ödemelere kefil olan yönetici Efe Bezci büyük bir skandalı önledi.

18 Şubat 2020 Salı00:10 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 08:00

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Elektrik faturalarını ödeyecek paramız yok” sözlerinin nedeni anlaşıldı. Olayın perde arkasında, Beşiktaş Stadı’nın ödenmeyen elektrik faturalarının olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta kulübe memurlarını gönderen dağıtıcı şirket, hem kulübün hem de stadın elektriklerini mühürlemek istedi. O sırada Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de kulüpte bulunduğu ve memurların kesim yapmasına engel olduğu bildirildi.

HEP CEPTEN ÖDÜYORLAR

Daha sonra paranın bir bölümü ödendi. Genç yöneticilerden Efe Bezci de şirketin alacaklarına kefil olup, ödemeleri üstlenerek büyük bir skandal yaşanmasını engelledi. Bu olaydan sonra çok canı sıkılan Başkan Çebi’nin cumartesi günü divan kurulu toplantısında konuyu gündeme getirdiği anlaşıldı. Başta Ahmet Nur Çebi olmak üzere Beşiktaşlı yöneticilerin şu ana kadar yaşanan nakit sıkışıklığını ceplerinden yaptıkları ödemelerle kapatmaya çalıştıkları biliniyor.

(Akşam)

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