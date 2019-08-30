Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam geliyor

Beşiktaş'ta Elneny bu akşam geliyor
Beşiktaş aradığı orta sahayı Ada'da buldu! Siyah beyazlılar Arsenal'dan Elneny'i bu akşam İstanbul'a getiriyor.
- beIN SPORTS - Beyaz Tv
Beşiktaş, Arsenal'den Elneny'yi bedelsiz olarak 1 yıllığına kiraladı. Oyuncu bu akşam İstanbul'da olacak.
Elneny'nin maaşı 1 milyon 750 bin euro olacak.
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